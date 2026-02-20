Die Ukraine ist bereit, ihre Technologien an Japan weiterzugeben: Selenskyj hat die Bedingungen genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine ist bereit, ihre Verteidigungstechnologien, insbesondere maritime Drohnen, an Japan zu übertragen und möchte im Gegenzug Zugang zu Raketen der Luftabwehr erhalten.

Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut RBK Ukrajina unter Berufung auf Kyodo.

„Japan ist eines der Länder, die über Lizenzen oder eine eigene Produktion von Raketen und Luftabwehrsystemen verfügen, die ballistischen Bedrohungen entgegenwirken können. Und natürlich möchten wir zusammenarbeiten, eine gemeinsame Produktion aufbauen oder Wissen austauschen“, erklärte Selenskyj.

Seinen Worten zufolge ist die Ukraine bereit, ihre Technologien zu öffnen – zum Beispiel maritime Drohnen zum Schutz der Küste.

„Obwohl wir keine eigene Flotte haben, konnten wir mit Hilfe unserer Meeresdrohnen einen Teil der russischen Flotte im Schwarzen Meer zerstören. Aufgrund ihrer Fähigkeiten kommen sie nicht an unsere Küsten heran“, fügte der Staatschef hinzu.

Der Präsident der Ukraine erklärte auch, dass Japan von den Errungenschaften der Ukraine in den Bereichen Cybersicherheit, Abfangdrohnen, Energie- und kritische Infrastrukturverwaltung in Krisensituationen, umfassendere Erfahrungen mit moderner Kriegsführung usw. profitieren könnte.

