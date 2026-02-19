Die Ukraine hat ihren Export von Eiern erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Januar exportierten ukrainische Eierproduzenten 187,08 Millionen Eier im Wert von 20,9 Millionen Dollar.

Dies berichtet der Verband der Geflügelzüchter der Ukraine.

Im Vergleich zum Dezember 2025 stiegen die Exporte um 11,6 %, im Vergleich zum Januar 2025 um 10,6 %.

Nach Angaben des Staatlichen Zolldienstes stiegen die Einnahmen im Januar 2026 im Vergleich zum Januar des Vorjahres um das 1,9-fache.

Die Hauptabnehmer ukrainischer Eier im ersten Monat des neuen Jahres waren Spanien (28,6 %), Polen (11,6 %) und Großbritannien (10,2 %).