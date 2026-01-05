Polen ist zu einem der wichtigsten Kokslieferanten der Ukraine geworden - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine benötigt etwa 3,2 Mio. Tonnen Koks pro Jahr, um das derzeitige Niveau der Stahl- und Roheisenproduktion zu halten.

Im Zeitraum Januar-November 2025 haben die ukrainischen Metallurgieunternehmen die Einfuhren von Koks und Halbkoks um 3,2% auf 642,8 Tausend Tonnen erhöht. Fast das gesamte Volumen wurde von Polen geliefert – 94%. Dies berichtet das GMK-Zentrum unter Berufung auf eigene Berechnungen auf der Grundlage von Daten des staatlichen Zolldienstes.

Somit wurden im vergangenen Jahr 602,01 Tausend Tonnen Koks aus Polen importiert. Darüber hinaus importierte die Ukraine in diesem Zeitraum 27,67 Tausend Tonnen Koks aus Indonesien und 13,06 Tausend Tonnen aus der Tschechischen Republik.

Das GMK-Zentrum stellt fest, dass die Kokskohleproduktion in der Ukraine im Zeitraum 2013-2024 um 74% zurückging, während die Koksproduktion um fast 85% sank. Dies geschah, weil die meisten Bergwerke und Kokereien in unkontrollierten Gebieten verblieben – 64% der Gesamtzahl.

Analysten schätzen, dass die Ukraine etwa 3,2 Mio. Tonnen Koks pro Jahr benötigt, um das derzeitige Produktionsniveau aufrechtzuerhalten – bis zu 6,5 Mio. Tonnen BOF- und offener Stahl und 1,3 Mio. Tonnen kommerzielles Roheisen.