In fünf Regionen kam es aufgrund von Kampfhandlungen und feindlichen Beschüssen der Energieversorgung zu Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund von Kampfhandlungen und Beschuss der Energieinfrastruktur sind am Morgen des 20. Februar Verbraucher in den Regionen Mykolajiw, Sumy, Charkiw, Dnipropetrowsk und Saporischschja von Stromausfällen betroffen.

Dies berichtet das Energieministerium.

Darüber hinaus sind laut Angaben des Ministeriums aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen 40 Ortschaften in den Regionen Cherson, Mykolajiw, Odessa und Dnipropetrowsk ohne Stromversorgung.

Es wird berichtet, dass heute in den meisten Regionen stundenweise Stromabschaltungen erforderlich sind, in einigen Regionen wurden Notabschaltungen vorgenommen.