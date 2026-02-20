Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ehemalige britische Abgeordnete und ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Konservativen Partei, Jack Lopresty, hat seinen Beitritt zur 12. Spezialeinheit „Asow“ der Nationalgarde der Ukraine bekannt gegeben.

Wie RBK Ukrajina berichtet, gab Jack Lopresty dies auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X bekannt.