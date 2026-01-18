"Search and Destroy": Die Aufklärungsoffiziere des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine zeigten einen Überfall auf den Rücken der Invasoren bei Lyman

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine hat Archivmaterial über die Kampfhandlungen der Spezialeinheit Artan im Sektor Lyman veröffentlicht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine.

Demnach haben ukrainische Aufklärer bei einem Angriff tief in feindliche Stellungen hinein mehrere Verstecke der Angreifer gesäubert. Als Ergebnis der Operation füllte die Einheit auch den Austauschfonds mit russischen Soldaten auf.

Das Video fängt dynamische Episoden der Kampfhandlungen der Männer der Spezialeinheiten während der Ausführung der Aufgabe ein.

Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine stellt fest, dass solche Angriffe Teil eines systematischen Versuchs sind, die Stellungen des Feindes im östlichen Sektor zu schwächen.

Lage an der Frontlinie

Zuvor hatte der Leiter des Joint Forces Communications Directorate, Wiktor Tregubov, erklärt, dass die Pläne der russischen Truppen für Januar bekannt geworden seien. Ihm zufolge versuchen die Angreifer, Wovtschansk zu umgehen und in Richtung Lyman vorzustoßen.

Er stellte auch fest, dass der Feind den Druck im Bezirk Kupjansk erhöht hat, aber alle Versuche, direkt in die Stadt durchzubrechen, scheitern. Die Verteidigungskräfte haben die Lage voll unter Kontrolle und stören die Infiltrationsversuche des Feindes.

Der Kommandeur der ukrainischen Nationalgarde, Olexander Pivnenko, sagte zur Lage in Pokrowsk, dass die ukrainischen Einheiten ihre Kräfte für einen Gegenangriff sammeln, obwohl die schwierigen Wetterbedingungen die Kämpfe erheblich erschweren.

Gleichzeitig haben die ukrainischen Truppen den nördlichen Teil von Pokrowsk unter Kontrolle und halten den Feind am Stadtrand von Myrnohrad zurück.