Das AKW Saporischschja stand erneut am Rande eines Stromausfalls

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Kernkraftwerk Saporischschja verlor infolge der Feindseligkeiten den Strom aus einer seiner Hochspannungsleitungen.

In der Nacht zum 3. Dezember fiel im russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja der Strom in einer seiner Hochspannungsleitungen aus. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Energieministeriums mit.

„In der Nacht als Folge der Feindseligkeiten vorübergehend besetzten Saporischschja Kernkraftwerk verloren Strom aus einer der Hochspannungsleitungen“, liest die Nachricht.

Das Energieministerium erinnerte daran, dass der russische Beschuss während des gesamten Krieges wiederholt Stromleitungen im Kernkraftwerk Saporischschja beschädigt und 12 Stromausfälle verursacht hat. Der letzte Vorfall dieser Art ereignete sich vor weniger als einem Monat.

Darüber hinaus legt Russland die Energieinfrastruktur in den besetzten Gebieten absichtlich lahm und testet den Anschluss des Kernkraftwerks Saporischschja an sein eigenes Energiesystem unter den Bedingungen der Feindseligkeiten und der Besetzung. Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 28. Dezember ein vorübergehender Waffenstillstand in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja ausgerufen wurde, um eine beschädigte Stromleitung zu reparieren. Saporischschja-Kernkraftwerk wird im Falle eines Friedens einen „Sonderstatus“ benötigen – IAEA