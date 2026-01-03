Kyslyzja wird erster stellvertretender Leiter des Präsidialamtes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der amtierende stellvertretende Außenminister Kyslitsa wird zum ersten stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes ernannt und wird gleichzeitig weiterhin im Verhandlungsprozess mitarbeiten.

Der erste stellvertretende Außenminister der Ukraine, Serhij Kyslitsa, wird zum ersten stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes ernannt. Dies gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekannt.

Er erklärte, er habe mit Kyslyzja die Einzelheiten der diplomatischen Arbeit und die Möglichkeiten zur Stärkung dieses Bereichs im Präsidialamt besprochen, nämlich „die Sicherstellung der Kommunikation mit den Partnern auf höchster Ebene, die Entwicklung der bilateralen Arbeit und die Synchronisierung mit dem System des Außenministeriums“.

Selenskyj fügte hinzu, dass Kyslyzja seine Arbeit fortsetzen und sich am Verhandlungsprozess beteiligen wird.

Erinnern Sie sich, Selenskyj unterzeichnete Dekrete über neue Ernennungen Cyril Budanow ernannt Leiter des Büros des Präsidenten. Oleg Ivashchenko wurde offiziell zum Leiter der Hauptdirektion des Geheimdienstes des Verteidigungsministeriums ernannt.