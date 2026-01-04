Selenskyj sprach über Interviews mit zukünftigen Leitern von 5 Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Selenskyj führte Gespräche mit Kandidaten für die Leiter der regionalen Militärverwaltungen und kündigte Ernennungen in 5 Regionen für die nahe Zukunft an.

Am Sonntag führte Präsident Wolodymyr Selenskyj Gespräche mit Kandidaten für die Posten der Leiter der regionalen Militärverwaltungen von Winnyzja, Dnipro, Poltawa, Ternopil und Tscherniwzi und kündigte deren Ernennung in naher Zukunft an.

Selenskyj in den sozialen Medien

„Heute habe ich mit den Kandidaten für die Posten der Leiter der regionalen Verwaltungen gesprochen. Die Gespräche waren gründlich. Ich bin allen dankbar, die bereit sind, Verantwortung für die Situation in der Region zu übernehmen und unserem Land und Volk zu dienen.

Die Ernennungen werden bald erfolgen: Winnyzja, Dnipro, Poltawa, Ternopil und Tscherniwzi. Ich bin den Leitern dankbar, die in ihren jeweiligen Positionen gearbeitet haben. Die Namen der neuen Leiter werden nach Abschluss der formellen Ernennungsverfahren bekannt gegeben.“

Selenskyj bezeichnete die Stärkung der lokalen Selbstverwaltung, der Widerstandsfähigkeit der Gemeinden und der Fähigkeit der Regionen, Leben zu schützen und Gemeinden in Not zu helfen, als eine zentrale Aufgabe.

Was zuvor geschah: am 3. Januar verkündete Selenskyj die Entscheidung, neue Leiter der Regionen Winnyzja, Dnipro, Poltawa, Ternopil und Tscherniwzi zu ernennen.