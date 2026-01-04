Wichtige HR-Ansätze im Jahr 2026: Die Meinung der HR-Direktorin von DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Olena Semych, die Personalchefin von DTEK, hat ihre Vision der besten HR-Praktiken geteilt, die sie im Jahr 2026 anwenden wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Forbes Ukraine.

Die Publikation führte eine Umfrage unter den Mitgliedern der Liste „The Most Effective HR Executives of Ukraine“ durch, zu der auch Semych gehört, und fragte nach den effektivsten HR-Praktiken im Jahr 2026.

Semych sagte, dass DTEK den psycho-emotionalen Zustand der Menschen, ihre Erfahrungen mit der Arbeit im Krieg und reale Anfragen nach Unterstützung untersucht.

„Dadurch können wir genauere Managemententscheidungen treffen und mit den Teams unter Berücksichtigung ihres spezifischen Kontexts arbeiten“, sagte sie.

Semic fügte außerdem hinzu, dass sie im Jahr 2026 Entscheidungen und Ansätze, die nicht funktionieren, schneller aufgeben wird.

„In einer Situation ständiger Ungewissheit ist es für mich wichtig, Pläne rechtzeitig zu revidieren und Werkzeuge für die Arbeit mit Menschen anzupassen“, schloss sie.