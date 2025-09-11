Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Während der Festnahme sprühte der Mann außerdem einem anderen Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung eine Spraydose ins Gesicht.

In Tscherkassy begann ein Mann während einer Dokumentenprüfung durch Beamte des Territorialen Zentrums für Manning und soziale Unterstützung und SP scharf mit einer Tasche zu fuchteln, die eine Axt enthielt, und verletzte einen Beamten des Territorialen Zentrums. Darüber berichtete der Pressedienst von Cherkassy regionalen territorialen Zentrum der Übernahme und soziale Unterstützung am Donnerstag, 11. September.

„Während der Alarmaktivitäten in der Stadt Tscherkassy zur Überprüfung der militärischen Registrierungsunterlagen wurde ein Mann angehalten, der sich weigerte, irgendwelche Dokumente vorzulegen und sich vorzustellen. Daraufhin begann der Bürger heftig mit einer Tasche zu winken, die einen axtähnlichen Gegenstand enthielt, woraufhin einer der Soldaten zwei Schläge in den Kopfbereich erhielt“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Mann während der Festnahme eine Dose mit einer reizenden Flüssigkeit in das Gesicht eines anderen Soldaten sprühte.

Die Identität des Bürgers wurde festgestellt, er stand auf der Fahndungsliste und hatte neben einer Axt und einem Kanister mit reizender Flüssigkeit auch einen Gegenstand bei sich, der einer Waffe ähnelte.