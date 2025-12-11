Selenskyj: Die einzige Option für einen Waffenstillstand ist die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Donnerstag, die einzige Möglichkeit für einen Waffenstillstand im russisch-ukrainischen Krieg sei die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens.

Quelle: Selenskyj bei einem Treffen mit Journalisten

Direkte Rede: „Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nach wiederholten Gesprächen mit der russischen Seite der Ansicht, dass ein vollständiger Waffenstillstand nur durch die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens erreicht werden kann.

Meiner Meinung nach ist es kein Geheimnis, dass sich die Russen nicht auf einen Waffenstillstand einlassen werden, wenn es kein Abkommen gibt. Unsere Position hat sich nicht geändert – wir glauben, dass ein Waffenstillstand notwendig ist. Aber das ist genau die Information, die wir erhalten: Die einzige Möglichkeit für ein Einfrieren ist die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens.“