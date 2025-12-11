Swyrydenko informierte, wann die Dauer der Stromausfälle reduziert werden könnte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Dauer der Stromausfälle in der Ukraine könnte an diesem Wochenende verkürzt werden.

Das hat Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko angekündigt.

„Unser Ziel ist es, dass die Menschen Strom haben. Wir erwarten eine Verkürzung der Dauer der Stromausfälle an diesem Wochenende“, schrieb sie auf Telegram.

Swyrydenko merkte an, dass sie während des Treffens der Energiezentrale Berichte über den Zustand des Stromnetzes hörte. Außerdem wurden weitere Maßnahmen koordiniert, um sich von dem Beschuss zu erholen, die notwendigen Brennstoff- und Ausrüstungsreserven sicherzustellen, die Anlagen zu schützen und die Stromerzeugung zu erhöhen.

„Ich überwache die Umsetzung der Entscheidung der Regierung, die Liste der kritischen Infrastrukturen zu überarbeiten. Wir erwarten von allen regionalen Militärverwaltungen, dass sie den Stromverbrauch vor Ort tatsächlich optimieren“, informierte sie.

Ihr zufolge wurde dem Anschluss von Blockheizkraftwerken an das allgemeine Stromnetz besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Regierung hat letzte Woche die entsprechenden Entscheidungen getroffen.

„Die dezentralen Erzeugungsanlagen sollten voll funktionsfähig sein, was dazu beitragen wird, das Stromdefizit im Netz auszugleichen“, sagte die Ministerpräsidentin.

Darüber hinaus wurden alle Ministerien und die regionale Militärverwaltung angewiesen, die Verfügbarkeit alternativer Stromquellen für alle wichtigen Infrastrukturen sicherzustellen.

Um es kurz zu machen:

Aufgrund der Schäden am Stromnetz, die durch den massiven Beschuss Russlands verursacht wurden, hat die Regierung beschlossen, die Liste der kritischen Infrastruktureinrichtungen zu überarbeiten und den Verbrauch der unkritischen Verbraucher zu reduzieren.