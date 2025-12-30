Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden außerdem fünf feindliche Panzer und 19 Artilleriesysteme zerstört.
Russland hat im Krieg gegen die Ukraine in den letzten 24 Stunden weitere 1.220 Soldaten verloren. Dies geht aus den Daten der morgendlichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.
Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 30.12.25 beliefen sich vorläufig auf:
- personal – etwa 1.206.910 (+1220) Personen Panzer – 11.477 (+5) Einheiten gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.841 (+4) Einheiten Artilleriesysteme – 35.589 (+19) Einheiten Mehrfachraketenwerfersysteme – 1.582 (+1) Einheiten unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 96.932 (+400) Einheiten. kraftfahrzeugausrüstung und Tankwagen – 72.010 (+119) Einheiten. Spezialausrüstung – 4.031 (+1) Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, sagte, dass die ukrainischen Truppen gezwungen waren, ihre Stellungen in Sewersk aufgrund von Schwierigkeiten bei der Verteidigung aufzugeben.
