In wenigen Wochen wird ein 5G-Pilotprojekt in zwei ukrainischen Städten gestartet - Fedorow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In wenigen Wochen wird in einigen Teilen zweier ukrainischer Städte ein 5G-Pilotprojekt gestartet.

Das gab der Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorow auf TikTok bekannt.

„Sehr bald, in ein paar Wochen, werden wir 5G für diese Städte, oder besser gesagt Teile dieser Städte, einführen. Das wird der erste wichtige Schritt sein, der dann weiter ausgebaut wird“, sagte er.

Fedorow betonte, dass Militärflugzeuge, Radargeräte und andere Geräte der elektronischen Kriegsführung berücksichtigt werden sollten, da 5G auf bestimmten Frequenzen arbeitet und eine gewisse Kompatibilität gegeben sein muss.

„Deshalb arbeiten wir seit langem daran, testen es mit dem Militär, und es wird ein gewisses Pilotprojekt geben“, sagte der Minister.

Um es kurz zu machen:

Ende November teilte der Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorow mit, dass das Ministerium daran arbeitet, einen 5G-Piloten zu starten. „Es ist wichtig, dass alle Ukrainer in den Frontgebieten Zugang zum Internet haben“, fügte er hinzu.