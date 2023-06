Eine Reihe starker Explosionen wird aus dem besetzten Berdjansk gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vorübergehend besetzten Stadt Berdjansk in der Region Saporischschja wird eine Reihe von Explosionen und Bränden gemeldet. Informationen über die „Ankünfte“ erschienen am späten Abend des Donnerstag, 8. Juni, im Internet.

Einigen Telegram-Kanälen zufolge kam es zu Explosionen in einer Gasübertragungsstation in der Nähe des Chlebokombinats.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass eine Gastankstelle in Brand geraten ist.

Video und Fotos des Brandes wurden von Pjotr Andrjuschtschenko, Berater des Bürgermeisters von Mariupol, auf seinem Telegram gepostet.

In besetzten Berdjansk – ein „bavovna“ Tag