Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Rückzug der Ukraine aus dem Donbass birgt ernste Risiken für den Staat und ist für die ukrainische Gesellschaft inakzeptabel.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass die schwierigsten Themen bei den Friedensverhandlungen die Gebiete und der Donbass sind. Er stellte fest, dass ein möglicher Rückzug der Ukraine aus dem Donbass als das schlimmste Szenario angesehen wird, das ernste Risiken birgt. Dies ist die Position, die Selenskyj in einem Interview für Fox News am Dienstag, den 30. Dezember, zum Ausdruck brachte.

„Alle Parteien müssen sich darüber im Klaren sein, dass das schlimmste Szenario der Rückzug aus dem Donbass ist. Das sind große Risiken für die Ukraine, es ist inakzeptabel für die Ukraine, und das Referendum wird nicht positiv ausfallen“, erklärte der Präsident.

Selenskyj merkte auch an, dass es sich nicht lohnt, nach Abschluss des Friedensabkommens ein Referendum abzuhalten, wenn man im Voraus weiß, dass es negativ ausfallen wird. Seinem Verständnis nach wäre dies ein sinnloser Schritt. Die wirkliche Lösung des Problems sollte der Frieden sein, der die Erwartungen der Ukrainer erfüllt.

„Deshalb müssen wir einen wirklichen Frieden finden, einen wirklichen Weg zum Frieden, der für die ukrainische Nation akzeptabel ist … Wir müssen es tun. Wir haben keinen anderen Weg. Der andere Weg ist die Fortsetzung des Krieges“, resümierte der Staatschef.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zwei Punkte aus dem 20-Punkte-„Friedensplan“ genannt hat, die nie gelöst wurden. Dabei handelt es sich um das Kernkraftwerk Saporischschja und die Territorien.