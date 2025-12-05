Die Region Tschernihiw ist fast vollständig ohne Strom: Was ist der Grund?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute Nachmittag, am 5. Dezember, war die Region Tschernihiw aufgrund eines Systemausfalls fast vollständig ohne Strom, und die Reparaturen sind im Gange.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram von Tschernihiwoblenergo.

„Um 14:12 Uhr waren aufgrund eines Systemfehlers im Netz 90% der Abonnenten in der Region ohne Strom“, so Tschernihiwoblenergo.

Berichten zufolge arbeiten Experten bereits daran, die kritische Störung zu beheben, und der regionale Stromversorger forderte die Nutzer auf, Ruhe und Geduld zu bewahren.

Russland verschärft Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor