Die Treibstoffimporte der Ukraine haben erneut einen Rekordwert erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im November wurden die Treibstofflieferungen aus rumänischen Häfen, die im Oktober eingeschränkt worden waren, wieder aufgenommen, was zu dem Anstieg der Mengen beitrug.

Die Gesamteinfuhren von Diesel, Benzin und Flüssiggas erreichten im November 946.000 Tonnen und stellten damit erneut einen 16-Monats-Rekord auf. Dies meldet NaftoRynok.

Wie bereits erwähnt, wiederholten die Lieferungen fast die Mengen von August 2024 (vor der Erhöhung der Verbrauchssteuer ab 1. September) und Dezember 2022 (vor den europäischen Sanktionen gegen russische Kraftstoffe).

Gleichzeitig erreichten die Dieselimporte im November einen Rekord seit Beginn des Krieges – 700.000 Tonnen oder 23,3.000 Tonnen/Tag.

Nach Einschätzung von NaftoRynk erfolgte der Anstieg vor dem Hintergrund eines erhöhten Verbrauchs von Diesel, Benzin und Flüssiggas durch Stromerzeuger, um das durch den russischen Beschuss der Energieinfrastruktur entstandene Defizit zu decken.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass ab dem 1. September 2024 die Verbrauchssteuersätze für Kraftstoffe in der Ukraine erhöht wurden. Es ist geplant, die Verbrauchssteuern bis 2028 schrittweise zu erhöhen, um sie an das europäische Niveau anzugleichen. In der Region Odessa haben acht illegale Tankstellen ihren Betrieb eingestellt