Macron schlägt ein "Winter"-Moratorium für Russland für Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vorgeschlagen, dass der chinesische Präsident Xi Jinping Russland dazu zwingt, ein Moratorium für die Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur zumindest bis zum Ende des Winters zu erlassen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Übertragung einer gemeinsamen Pressekonferenz zwischen Macron und Xi.

Macron sagte, der Krieg in der Ukraine stelle eine große Bedrohung für die europäische Sicherheit dar. Er bedroht auch die internationale Ordnung, die „auf der Rechtsstaatlichkeit und der Wirksamkeit unserer gemeinsamen Charta beruht.“

Macron stellte fest, dass China und Frankreich „den Ernst der Lage und die Notwendigkeit eines wirklich dauerhaften und beständigen Friedens“ verstehen und dass Peking und Paris ihre Zusammenarbeit bei dieser Erholung verstärken können.

„Ich hoffe, dass China sich unserem Aufruf zur Zusammenarbeit und unseren Bemühungen anschließen wird, um so schnell wie möglich zumindest einen Waffenstillstand in Form eines Moratoriums für Angriffe auf kritische Infrastrukturen zu erreichen. Dies ist der Schlüssel für den kommenden Winter, da die zivile Infrastruktur, insbesondere die Energieinfrastruktur, weiterhin von Russland angegriffen wird“, sagte er.

Macron forderte Xi außerdem auf, sich für einen dauerhaften und gerechten Frieden in der Ukraine einzusetzen, damit der Krieg dort endlich vorbei ist und sich nicht wiederholt.