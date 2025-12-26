Selenskyj hat die Zusammensetzung des Obersten Kommandos geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Zusammensetzung des Obersten Kommandostabs geändert. Zum ersten stellvertretenden Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates wurde Jewhen Ostrianski ernannt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den entsprechenden Erlass des Staatsoberhauptes.

„Ich beschließe, Jewhen Wiktorowytsch Ostrianski, Erster Stellvertretender Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, in den Stab des Obersten Befehlshabers aufzunehmen“, heißt es in dem Dekret.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Dekret am Tag seiner Veröffentlichung in Kraft tritt.

Was ist über Jewhen Ostrianskyj bekannt?