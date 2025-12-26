Klitschkos Stellvertreter wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der kapitalisierten Kyjiwmiskbud ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der amtierende erste stellvertretende Leiter der Kiewer Stadtverwaltung Petro Panteleev wurde zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats von PrJSC HC Kyjiwmiskbud ernannt.

Dies teilte das Unternehmen mit.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat des Unternehmens beschlossen, den Vorstand des Unternehmens zu wechseln. Walerij Zasutsky, Mitglied des Nationalen Architektenverbandes der Ukraine, wurde zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates ernannt.

PrJSC HC „Kyjiwmiskbud“ erhielt eine zusätzliche Kapitalisierung in Höhe von 2,56 Milliarden Hrywnja.

„Wir haben auch die Kommunikation mit der Regierung intensiviert, um die Frage der Entschädigung für PrJSC HC Kyjiwmiskbud in Höhe von 2,28 Milliarden Hrywnja für die auf das Unternehmen übertragenen Ukrbud-Anlagen zu klären“, heißt es in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

Die Nationale Wertpapier- und Börsenkommission (NSSMC) hat ein Verwaltungsverfahren eingeleitet, um die Emission von Aktien zu registrieren und den Prospekt der Kyjiwmiskbud Holding Company PrJSC zu genehmigen.

Das Unternehmen plante die Ausgabe von 10 Milliarden Namensaktien mit einem Nennwert von je 25 Kopiykas.

Der einzige Teilnehmer an der Platzierung war die Gebietskörperschaft der Hauptstadt. Nach Abschluss dieses Prozesses sollte sich der Anteil der Gemeinschaft am Satzungskapital des Unternehmens von 80% auf ca. 99,87% erhöhen.