Russland greift mit fast hundert unbemannten Flugzeugen und einer Iskander-Rakete an: Verteidigungskräfte neutralisieren 73 Drohnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 26. Dezember griffen russische Truppen mit einer ballistischen Iskander-M-Rakete und 99 Angriffsdrohnen an.

*:*: Luftwaffe

*:*: „In der Nacht zum 26. Dezember (ab 18:00 Uhr am 25. Dezember) griff der Feind mit einer ballistischen Rakete Iskander-M aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Autonomen Republik Krim sowie mit 99 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera und anderen Typen aus den Richtungen: Brjansk, Kursk, Primorsko-Achtarsk in der Russischen Föderation, Hwardijske in den vorübergehend besetzten Gebieten der Autonomen Republik Krim, davon etwa 60 Schaheds.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kriegsführung und unbemannten Systemen sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.“

*:*: Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 09:00 Uhr 73 feindliche Schahed, Gerbera und andere Arten von Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/unterdrückt.

Eine ballistische Rakete und 26 Angriffsdrohnen wurden an 16 Orten registriert.