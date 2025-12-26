Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Vier europäische Länder sind bereit, nach dem Ende des Krieges Truppen in die Ukraine zu schicken. Es handelt sich um Frankreich, Deutschland, die Türkei und das Vereinigte Königreich.

Das sagte Mychajlo Podoljak, ein Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes, in einem Interview mit Novosti.LIVE, so RBK Ukrajina.

Ihm zufolge sollten sich die Partner an der Abschreckung Russlands beteiligen und Friedenskontingente entsenden. Die Ukraine wird diese Last nicht allein auf ihren Schultern tragen.

Podoliak fügte hinzu, dass Frankreich, die Türkei, Deutschland und das Vereinigte Königreich bereits ein klares „Ja“ zur Entsendung von Truppen gesagt haben. Andere Länder denken darüber nach.

„Die Frage ist, wer wird alles finanzieren? Wer wird da sein, um alles in ein einziges System zu integrieren und wer wird die Prozesse zur Abschreckung Russlands moderieren? Und dann stellt sich die Frage, dass Vertreter anderer Länder, die daran interessiert sind, anwesend sein sollten“, sagte er.

Podoliak zufolge hat jedes Land seine eigenen Interessen. Die Türkei zum Beispiel möchte verhindern, dass das russische Regime im Schwarzen Meer Sicherheits-, Wirtschafts- und Geschäftsprobleme schafft.

„Im Allgemeinen wird dieser Krieg zu einer völligen Umgestaltung des europäischen Raums führen. Die Ukraine wird sich so schnell wie möglich in die europäische Richtung bewegen. Und Europa wird den Lebensstil, den es heute pflegt, überdenken. Er wird asketischer, militaristischer und antirussischer sein“, prophezeite der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros.

Ausländische Truppen in der Ukraine