Der Generalstab hat die Daten über die russischen Verluste im Krieg aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 26.12.25 belaufen sich vorläufig auf etwa 1.202.070 Menschen.

Die ZSU hat in den letzten 24 Stunden weitere 840 russische Angreifer vernichtet. Dies wurde vom Generalstab am 26. Dezember gemeldet.

Insgesamt seit Beginn des Krieges vernichtet: