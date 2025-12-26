Ukrenerho CEO: Russland bereitet sich auf einen weiteren massiven Angriff auf das Energiesystem vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ukrenerho hat erklärt, dass sich Russland auf einen weiteren massiven Angriff auf die Energieinfrastruktur der Ukraine vorbereitet.

Der Chef des Energieunternehmens, Witalij Zaichenko, sagte dies während eines TV-Marathon.

Ihm zufolge beobachtet Ukrenerho seit Beginn des Herbstes die Regelmäßigkeit der massiven Angriffe Russlands auf das Stromsystem.

„Es ist sehr schwierig, jetzt etwas vorherzusagen, denn wir wissen, dass der Feind einen weiteren Angriff vorbereitet. Es passiert immer wieder, wir haben es schon seit Herbstbeginn gesehen, dass es alle 10 Tage, mehr oder weniger, einen Angriff auf das Stromsystem gibt, und zwar einen massiven“, sagte er.

Jeder dieser Angriffe erschwert das Gleichgewicht des Stromsystems erheblich und zwingt es dazu, Notstromausfälle zu planen.

Um es kurz zu machen:

In den Oblasten Donezk, Odessa, Mykolajiw, Cherson und Charkiw kommt es zu Stromausfällen aufgrund des feindlichen Beschusses von Stromerzeugungsanlagen und Übertragungs- und Verteilungsnetzen.