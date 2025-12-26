Selenskyj: Weißrussland hilft russischen Drohnen, ukrainische Abfangjäger zu umgehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Zusammenhang mit dem russischen Luftangriff auf Kowel hat Präsident Wolodymyr Selenskyj darauf hingewiesen, dass russische Drohnen die ukrainischen Luftabwehrlinien dank technischer Unterstützung aus Belarus umgehen.

class=MsoNormal* Das Staatsoberhaupt während eines Online-Chats mit Journalisten am Freitag

class=MsoNormal* „Was den russischen „Schahed“ betrifft, so haben wir die jüngsten Angriffe auf Kowel gerade in der Stawka analysiert..

Das Problem ist, dass sie unsere Linien sehen, die Linien der Abfangjäger, mit denen wir gute Arbeit leisten, und sie umgehen wollen. Übrigens umgehen sie diese dank Weißrussland, dem weißrussischen Land. Und technisch gesehen, auch dank Weißrussland. Dies ist ein ernstes Problem. Ich habe alle Aufgaben für das nächste Treffen festgelegt, und wir werden Antworten haben.“

Was dem vorausging: Es wurde bekannt, dass ein Angriff von Kampfdrohnen die Infrastruktur der Lemberger Eisenbahn am Bahnhof Kowel beschädigt hat.