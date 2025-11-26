Russland hat seine Benzinkäufe aus Weißrussland nach Drohnenangriffen auf Raffinerien um fast das 50-fache erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Weißrussland hat die Benzinlieferungen an den russischen Markt angesichts einer erwarteten Treibstoffkrise in Russland drastisch erhöht.

Dies berichtet die Moscow Times.

Im Oktober stieg das Volumen des Börsenhandels mit belarussischem Kraftstoff im Vergleich zum Vorjahr um das 47-fache auf 36.480 Tonnen, sagte ein Vertreter der St. Petersburger Internationalen Handelsbörse.

Im November setzte sich das Wachstum der Lieferungen fort: In den ersten 19 Tagen des Monats verkaufte die Börse 21.720 Tonnen belarussisches Benzin, das ist 7 Mal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Gleichzeitig gab es kein ähnliches Wachstum beim Verkauf von belarussischem Diesel an der Börse. Im Oktober sank das Handelsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 27% auf 27.360 Tonnen, während die Lieferungen vom 1. bis 19. November um 21% auf 23.820 Tonnen stiegen.

Zur Wiederholung:

Die Exporte von belarussischem Benzin auf dem Schienenweg nach Russland haben sich im September gegenüber dem Vormonat vervierfacht.

Zuvor wurde berichtet, dass es in 20 Regionen Russlands und in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine zu Treibstoffengpässen kam, nachdem ukrainische Drohnen russische Raffinerien beschossen hatten.

Die russische Regierung verlängerte ein vorübergehendes Exportverbot für Benzin und verhängte Beschränkungen für andere Kraftstoffe bis Ende 2025.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Treibstoffknappheit in Russland als Folge der Langstreckenangriffe 20% erreicht habe.

In mindestens 57 Regionen Russlands, d.h. in mehr als der Hälfte, ist die Treibstoffversorgung infolge der ukrainischen Streiks in den russischen Raffinerien unterbrochen worden.