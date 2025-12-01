In der Region Poltawa überfuhr ein Polizist zwei Schwestern, die am Straßenrand liefen, zu Tode

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Karlivka hat ein Polizist, der einen Hyundai Tucson fuhr, zwei 17-jährige Schwestern angefahren. Die Mädchen starben, der Fahrer war alkoholisiert.

In der Region Poltawa überfuhr ein Polizist, der seinen eigenen Hyundai Tucson fuhr, zwei 17-jährige Schwestern, die am Straßenrand liefen, zu Tode.

Quelle: das Büro des Generalstaatsanwalts

Einzelheiten: Der Vorfall ereignete sich am Abend des 30. November in der Stadt Karlivka. Infolge der Fahrerflucht starben beide Mädchen auf der Stelle.

Wörtlich: „Der Polizeibeamte floh vom Tatort, kehrte aber bald darauf zurück. Nach vorläufigen Angaben wies er Anzeichen einer Alkoholvergiftung auf.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren nach Teil 4 des Artikels 286-1 des Strafgesetzbuches der Ukraine eingeleitet (Verletzung der Verkehrssicherheitsregeln durch eine Person, die in betrunkenem Zustand ein Fahrzeug führt und dadurch den Tod mehrerer Menschen verursacht).“