Ferrexpo stellt den Betrieb wegen Stromausfällen ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Einer der größten Bergbaukonzerne, Ferrexpo, stellt seine Aktivitäten aufgrund von Problemen mit der Stromversorgung in der Ukraine ein.

Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

In dem Bericht heißt es, dass die jüngsten Angriffe auf das Stromnetz des Landes die Stromversorgung des Unternehmens beeinträchtigt haben.

„Bis eine stabile Stromversorgung in den erforderlichen Mengen gewährleistet ist, wurde beschlossen, den Betrieb vorübergehend einzustellen und einen Teil der Belegschaft in den Urlaub zu schicken“, hieß es in der Erklärung

Zugleich stellte das Unternehmen fest, dass keine Mitarbeiter des Konzerns verletzt wurden.

Im November hatte Ferrexpo bereits die Produktion in seinen Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben in Jeristowo und Poltawa in der Region Poltawa nach den russischen Angriffen auf den Energiesektor vorübergehend ausgesetzt.