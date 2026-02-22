Ukrenerho hat zu Beginn der Woche die Zeitpläne festgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Grund für die anhaltenden Einschränkungen sind die Folgen der regelmäßigen russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Am Montag werden in den meisten Regionen der Ukraine erneut Stromabschaltpläne in Kraft treten. Dies teilte Ukrenerho am Sonntag, dem 22. Februar, mit.

„Morgen … werden in den meisten Regionen der Ukraine den ganzen Tag über stundenweise Stromabschaltungen und Leistungsbeschränkungen (für industrielle Verbraucher) gelten“, heißt es in der Mitteilung.

Ukrenerho erinnerte daran, dass die Ursache für die Einschränkungen die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen sind.

Gleichzeitig wurden die Bürger vor möglichen Änderungen im Stromnetz gewarnt und gebeten, sich auf den offiziellen Seiten der regionalen Energieversorger über die Zeiten und Umfang der Stromabschaltungen für ihre jeweilige Adresse zu informieren.

„Wenn die Stromversorgung planmäßig wiederhergestellt ist, bitten wir Sie, sparsam damit umzugehen“, fügte das Unternehmen hinzu.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 22. Februar griffen russische Truppen die Ukraine mit 345 Raketen und Drohnen an. Der Feind griff vor allem kritische Infrastruktureinrichtungen an. Die meisten feindlichen Ziele wurden von der Luftabwehr abgefangen.

Diesmal war die Region Kiew am stärksten betroffen. Derzeit ist von einem Todesopfer und 17 Verletzten die Rede. In sechs Bezirken der Region wurden Zerstörungen und Brände registriert.