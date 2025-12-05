Das Ministerkabinett hat neue Verträge für die Armee gebilligt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett hat am 5. Dezember einen Gesetzesentwurf über den Übergang der Verteidigungsstreitkräfte zu einem Vertragspersonal durch die Einführung von Motivationsverträgen gebilligt. Dies berichtet das Verteidigungsministerium.

Dem Dokument zufolge wird die Möglichkeit, Verträge mit erhöhten Motivationsfaktoren abzuschließen, folgenden Personen eingeräumt:

Wehrpflichtige in der Reserve;

Wehrpflichtige während der Mobilisierung.

Der Gesetzentwurf sieht flexiblere Vertragsbedingungen während der Sonderperiode vor. Der erste Vertrag mit erhöhten Motivationsfaktoren wird für einen Zeitraum von 1 bis 5 Jahren abgeschlossen. Nachfolgende Verträge – von 1 bis 10 Jahren (aber nicht länger als das Höchstalter für den Militärdienst).

Wie bereits erwähnt, ist die Einführung einer neuen Grundlage für den Aufschub der Wehrpflicht eine wichtige soziale Garantie. Der Gesetzentwurf ändert das Gesetz „Über die Mobilmachungsvorbereitung und die Mobilmachung“ und begründet das Recht auf Zurückstellung von der Wehrpflicht innerhalb von 12 Monaten ab dem Datum der Entlassung aus dem Militärdienst im Rahmen eines Motivationsvertrags (mit Ausnahme von Einjahresverträgen).

Zuvor hatte Denys Schmyhal erklärt, dass der Staatshaushalt für 2026 keine Erhöhung der Geldzuwendungen für Wehrdienstleistende vorsieht. Gleichzeitig sind verbesserte Bedingungen für den Vertragsdienst geplant.