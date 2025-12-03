Der Haushalt 2026 sieht eine Erhöhung der Lehrergehälter um fast ein Drittel vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Staatshaushalt für 2026 sieht mehr Mittel für die Gehälter der Lehrer vor. Sie werden voraussichtlich um 30% steigen.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf die ukrainische Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko auf Telegram.

Insgesamt sieht der Staatshaushalt 273,9 Milliarden Hrywnja für Lehrergehälter vor (+75 Milliarden Hrywnja bis 2025).

„Insbesondere 195,3 Mrd. Hrywnja (+Hrywnja 55,4 Mrd. bis 2025), die eine 30%ige Erhöhung der Gehälter der pädagogischen und wissenschaftlichen und pädagogischen Mitarbeiter ab dem 1. Januar 2026 berücksichtigen“, sagte der Ministerpräsident.

Swyrydenko fügte hinzu, dass die ukrainische Regierung ein neues System für die Vergütung von Pädagogen entwickelt, das im kommenden September eingeführt werden soll.

Verabschiedung des Staatshaushalts für 2026