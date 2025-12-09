Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Donezk haben Drohnen der Special Operations Forces ein Lagerhaus getroffen. Ein unbemanntes Luftfahrzeug der 9. separaten Brigade der 51sten Armee. In der Region Luhansk, in der Ortschaft Semeikino, wurde ein Treibstoff- und Schmiermittellager der Hauptdirektion des Südens getroffen.

In der Nacht zum 8. Dezember griffen Soldaten der Special Operations Forces logistische Einrichtungen der russischen Truppen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk an und zerstörten Lagerhäuser mit unbemannten Flugzeugen und Treibstoff. Dies meldeten die Special Operations Forces und veröffentlichten das entsprechende Video.

Es wird darauf hingewiesen, dass in Donezk Drohnen der Special Operations Forces das Lagerhaus Unmanned Aerial Vehicle 9 OMSBr 51A getroffen haben. Das Lagerhaus lagerte eine beträchtliche Anzahl von Aufklärungs- und Angriffsdrohnen der taktischen Ebene, sowie Kampfteile für sie.

In der Region Luhansk, in der Ortschaft Semeikino, wurde ein PMM-Depot der gegnerischen GV Süd getroffen.

Infolge der Niederlage wurden Panzer mit etwa 6 Tausend m³ Treibstoff zerstört.

Erinnern Sie sich, das ukrainische Militär der 57. separaten motorisierten Infanteriebrigade neutralisierte russische Eindringlinge, die versuchten, ihre Flagge über einem Gebäude in Wowtschansk, Region Charkiw, zu hissen.

