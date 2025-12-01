Special Operations Forces zerstörten einen "Schahedin"-Abschussplatz auf der Krim

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Special Operations Forces setzen weiterhin asymmetrische Aktionen ein, um die russischen Offensivfähigkeiten zu untergraben.

Einheiten der Special Operations Forces haben in der Nacht des 28. November erfolgreich einen Angriff auf das Lager- und Abschussgebiet von „Schaheds“ in der Nähe von Kap Chauda auf der vorübergehend besetzten Krim durchgeführt. Dies meldeten die Special Operations Forces der Streitkräfte der Ukraine und stellten das entsprechende Video auf ihren YouTube-Kanal.

Der Feind hat dieses Gebiet im Süden der Krim immer wieder genutzt, um Drohnenangriffe auf kritische ukrainische Infrastruktureinrichtungen durchzuführen.

Die Special Operations Forces setzen weiterhin asymmetrische Aktionen ein, um die Offensivfähigkeiten der russischen Armee zu untergraben, indem sie deren Fähigkeit einschränken, Angriffe auf zivile Ziele durchzuführen.

