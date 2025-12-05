Nachrichten am 5. Dezember: Wettbewerb um den Aufsichtsrat von Energoatom, die EU will den Transport von russischem Öl verbieten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was heute besprochen wurde:

Über Strom. In der Ukraine waren am Morgen die Verbraucher in vier Regionen ohne Stromversorgung, weil die Energieinfrastruktur von Feinden beschossen wurde. Und am Nachmittag waren 90% der Abonnenten aufgrund eines systematischen Netzausfalls in der Region Tschernihiw ohne Strom.

Über Energoatom. 83 Kandidaten haben sich für das Auswahlverfahren für die Positionen der 4 unabhängigen Mitglieder des Aufsichtsrates von NNEGC Energoatom beworben.

Über die Nationalbank der Ukraine. Der Rat der Nationalbank der Ukraine hat Wladimir Lepushynskyj zum stellvertretenden Gouverneur der Nationalbank der Ukraine ernannt.

Über die Erklärungen der MSEC. Die Nationale Agentur für die Verhinderung von Korruption hat 22 Erklärungen von Beamten der medizinischen und sozialen Expertenkommissionen überprüft und in 18 Erklärungen Anzeichen für die Angabe falscher Informationen gefunden.

Über Sanktionen gegen Russland. Die Gruppe der Sieben und die Europäische Union verhandeln darüber, die Preisobergrenze für russisches Öl durch ein vollständiges Verbot des Seetransports zu ersetzen. Und russischen Fischereibetrieben wurde die Einfahrt auf die Färöer Inseln untersagt.

Über die „Winterunterstützung“. Ukrposhta erklärte weiter, welche Waren mit diesen Geldern gekauft werden können, da es viele typische Situationen gibt, in denen die Zahlungen abgelehnt werden müssen.

EP exklusiv:

Im nächsten Syrien: Ein Jahr nach Assads Flucht wird die Wirtschaft des Landes nicht einfacher

Mehr als ein Jahrzehnt Krieg hat Syrien in Trümmern zurückgelassen und seine Gesellschaft tief gespalten. am 8. Dezember 2024 stürzte das Regime von Bashar al-Assad, und der Diktator floh nach Russland. Die Opposition, angeführt von der Gruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kam an die Macht.