Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Staatsoberhaupt besprach mit Serhij Kyslitsa einige Bereiche der diplomatischen Arbeit und der Verhandlungen mit den USA.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem Ersten Stellvertretenden Außenminister der Ukraine Serhij Kyslyzja einige Bereiche der diplomatischen Arbeit und der Verhandlungen, insbesondere mit den USA, besprochen. Darüber berichtete das Staatsoberhaupt am Freitag, den 5. Dezember in Telegram.

„Ich habe mit Serhij Kyslyzja einige Richtungen unserer diplomatischen Arbeit und Verhandlungen, insbesondere mit den USA, besprochen. Als erster stellvertretender Außenminister der Ukraine und professioneller Diplomat, der lange Zeit genau in Amerika gearbeitet hat, hat Sergej die entsprechende Erfahrung und Vision“, schrieb der Präsident.

Selenskyj fügte hinzu, dass die Ukraine die Arbeit mit ihren Partnern verstärken wird. Wir erinnern daran, dass am 4. Dezember in Miami ein Treffen der ukrainischen und amerikanischen Delegationen stattfand. Von ukrainischer Seite nahmen an den Gesprächen der Sekretär des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung Rustem Umjerow und der Chef des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine Andrij Hnatov teil. am 2. Dezember empfing der russische Diktator Wladimir Putin die US-Delegation im Kreml. Das Treffen dauerte fast fünf Stunden. US-Präsident Donald Trump kommentierte die Gespräche in Moskau mit den Worten: „Putin zeigt den Willen, den Krieg zu beenden.“ Verrat an der Ukraine riskieren? Neue Friedensgespräche