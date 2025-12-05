Staatsanwaltschaft: Russen erschossen einen Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte bei der Gefangennahme

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Richtung Siwerskyj haben die Angreifer einen Soldaten der ukrainischen Streitkräfte bei der Gefangennahme erschossen.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft Donezk

Wörtlich: „Im Dezember 2025 fand ein Soldat der russischen Streitkräfte bei der Räumung des Privatsektors in der Nähe des Dorfes Svyato-Pokrowske der Stadtgemeinde Siwerskaya einen Soldaten der Streitkräfte der Ukraine in einem Nebengebäude auf dem Gelände eines verfallenen Hauses.

Der Feind versteckte sich hinter dem nächstgelegenen Haus und schoss heimtückisch auf den ukrainischen Soldaten, als dieser mit erhobenen Händen zu ihm herauskam, um sich zu ergeben. Der verwundete Mann versuchte, sich in einem anderen Gebäude zu verstecken, aber der Angreifer erledigte ihn mit einem Schuss aus einer automatischen Waffe aus dem Hinterhalt.“

Einzelheiten: Unter der Verfahrensaufsicht der regionalen Staatsanwaltschaft von Donezk wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Kriegsverbrechens eingeleitet, das den Tod einer Person zur Folge hatte (Teil 2 Artikel 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Derzeit laufen dringende Ermittlungsmaßnahmen (Durchsuchungen), um alle Umstände des Vorfalls zu ermitteln und den an dem Verbrechen beteiligten Angehörigen der russischen Streitkräfte zu identifizieren.

Die Staatsanwaltschaft erinnerte daran, dass die Tötung von Kriegsgefangenen einen groben Verstoß gegen die Genfer Konventionen darstellt und als schweres internationales Verbrechen eingestuft wird.