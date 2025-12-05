Das Treffen der Delegationen der Ukraine und der USA ist in Miami beendet - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Auf ukrainischer Seite nahmen der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Rustem Umjerow und der Generalstabschef der Streitkräfte der Ukraine Andrij Hnatov an den Gesprächen teil.

Das Treffen der ukrainischen und amerikanischen Delegationen in Miami ist beendet. Darüber berichtet Suspilne unter Berufung auf Quellen in der Delegation.

Zuvor hatten die Massenmedien über das geplante Treffen des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Rustem Umjerow, mit den Unterhändlern des US-Präsidenten Steve Witkoff und Jared Kushner berichtet.

Später bestätigte die ukrainische Botschafterin in den Vereinigten Staaten, Olga Stefanyshina, dass der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Rustem Umjerow, am Donnerstag, den 4. Dezember, in den Vereinigten Staaten eintreffen wird, um sich mit dem Sondergesandten von Präsident Trump, Steve Witkoff, zu treffen

