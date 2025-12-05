Invasoren erschossen einen ukrainischen Kriegsgefangenen in der Region Donezk - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das russische Militär hat einen ukrainischen Kriegsgefangenen in Svyato-Pokrowske, Bezirk Bachmut, Region Donezk, erschossen.

Quelle: DeepState analytisches Projekt

Einzelheiten: Analysten zufolge ereignete sich der Vorfall in dem Dorf Swjato-Pokrowske, das südlich von Siwersk liegt.

DeepState weist darauf hin, dass ein vom Feind veröffentlichtes Video zeigt, wie eine Angriffsgruppe des russischen Militärs einen Soldaten der Verteidigungskräfte gefangen nimmt: der Soldat kommt mit erhobenen Händen aus seinem Versteck, wird dann sofort von einem Sturmgewehr getroffen und fällt auf die Türschwelle des Hauses.

Analysten weisen auch auf den Drehort des Videos hin.

Wörtlich: „Der Standort ist von zusätzlichem Interesse, da der Feind bereits auf der anderen Seite des Bachmutka-Flusses operiert. Außerdem ist es schwierig, die tatsächliche Situation in Siwersk zu verstehen.“