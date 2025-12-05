Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 05.12.25 beliefen sich vorläufig auf etwa 1.178.610 Menschen.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben im Laufe des Tages 1.240 russische Angreifer getötet und verwundet. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 5. Dezember mit.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert:

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.686 (+1) Einheiten; Artilleriesysteme – 34.843 (+34) Einheiten; Mehrfachraketenwerfer – 1.558 (+2) Einheiten; Flugzeuge – 431 (+1) Einheiten; Unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 86.900 (+424) Einheiten; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 68.907 (+94) Einheiten; Spezialfahrzeuge – 4.014 (+2) Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass 24 Stunden zuvor die Streitkräfte der Ukraine 1.140 russische Angreifer getötet und verwundet haben.

