Nach dem abendlichen Angriff der Russischen Föderation brach in Charkiw ein Feuer aus: Der Staatliche Notdienst zeigte Fotos von den Folgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am späten Abend des 4. Dezember griffen die Russen Charkiw mit Drohnen an. Als Folge des Angriffs brach in der Stadt ein Feuer aus.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Staatlichen Notdienstes der Ukraine.

„Am Abend des 4. Dezember griff der Feind das Territorium einer der Einrichtungen im Bezirk Osnovianskyj der Stadt mit Angriffsdrohnen an. Auf einer Gesamtfläche von 500 Quadratmetern brachen mehrere Brände aus“, heißt es in der Erklärung.

Der Rettungsdienst teilte außerdem mit, dass es glücklicherweise keine Verletzten gab.

Sie fügten hinzu, dass Feuerwehr- und Rettungseinheiten sowie pyrotechnische und medizinische Teams des staatlichen Notdienstes an den Folgen der Angriffe beteiligt waren.

