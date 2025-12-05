Die Ukraine wird die Zeitpläne für Lichtausfälle lockern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Zeitpläne für den 6. Dezember sehen stündliche Stromausfälle von 00:00 bis 23:59 Uhr mit einem Umfang von 0,5 bis 2,5 Warteschlangen vor.

Am Samstag, den 6. Dezember, werden in den meisten Regionen der Ukraine die Zeitpläne für Stromausfälle angewendet. Dies berichtet der Pressedienst von Ukrenerho.

Die Zeitpläne sehen stündliche Abschaltungen von 00:00 bis 23:59 Uhr in einem Umfang von 0,5 bis 2,5 Warteschlangen vor. Für die Industrie gelten die Zeitpläne der Leistungsbeschränkung von 00:00 bis 23:59 Uhr. Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen. Ukrenerho warnte, dass sich die Zeitpläne ändern können.

Wir erinnern daran, dass im Laufe des vergangenen Tages das Volumen der Einschränkungen bis zu 3 Warteschlangen betrug.

Infolge eines Systemausfalls im Netz in der Region Tschernihiw waren 90 Prozent der Abonnenten stromlos.