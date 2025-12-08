Die beliebtesten Autos unter ukrainischen Käufern wurden benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Verkäufe von neuen Personenkraftwagen im privaten Segment des Automarktes stiegen um 84% und im Unternehmenssegment – um 17%.

Im November wurden rund 8,3 Tausend neue Personenkraftwagen in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. Davon wurden 71% der Autos von Privatkunden und 29% von juristischen Personen gekauft. Dies meldet UkrAwtoProm.

Im Vergleich zum November 2024 stiegen die Verkäufe von Neuwagen im privaten Segment des Automarktes um 84% und im Unternehmenssegment um 17%.

Am beliebtesten bei den Käufern sind:

BYD Leopard 3 – 363 Einheiten; VOLKSWAGEN ID.UNYX – 288 Einheiten; BYD Song Plus – 280 Einheiten; TOYOTA RAV -4 – 252 Einheiten; BYD Sea Lion 06 – 219 Einheiten. Die beliebtesten unter den juristischen Personen waren: