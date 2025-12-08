Die beliebtesten Autos unter ukrainischen Käufern wurden benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Verkäufe von neuen Personenkraftwagen im privaten Segment des Automarktes stiegen um 84% und im Unternehmenssegment – um 17%.
Im November wurden rund 8,3 Tausend neue Personenkraftwagen in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. Davon wurden 71% der Autos von Privatkunden und 29% von juristischen Personen gekauft. Dies meldet UkrAwtoProm.
Im Vergleich zum November 2024 stiegen die Verkäufe von Neuwagen im privaten Segment des Automarktes um 84% und im Unternehmenssegment um 17%.
Am beliebtesten bei den Käufern sind:
- BYD Leopard 3 – 363 Einheiten; VOLKSWAGEN ID.UNYX – 288 Einheiten; BYD Song Plus – 280 Einheiten; TOYOTA RAV-4 – 252 Einheiten; BYD Sea Lion 06 – 219 Einheiten. Die beliebtesten unter den juristischen Personen waren:
- RENAULT Duster – 399 Einheiten; FIAT Titano – 151 Einheiten; SKODA Octavia – 96 Einheiten; TOYOTA Land Cruiser Prado – 88 Einheiten; SKODA Kodiaq – 77 Einheiten. Wir werden daran erinnern, im Oktober 2025 für die erste Registrierung in der Ukraine eingereicht 23,7 Tausend. gebrauchtwagen aus dem Ausland importiert, das sind 11,3% weniger als im September 2025, aber 57,4% mehr als im Oktober 2024.
