Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im letzten Monat wurden 308 Busse, einschließlich Minibusse, in die ukrainische Flotte aufgenommen. Das sind 19% mehr als im November 2024.

Dies wurde von UkrAwtoProm berichtet.

Der Anteil der neuen Ausrüstung an diesem Volumen betrug 51%, im letzten Jahr waren es 63%.

Bei den Neufahrzeugen wurden im November am häufigsten folgende Fahrzeuge gekauft:

ATAMAN – 57 Einheiten;

ZAZ – 30 Einheiten;

ISUZU – 20 Einheiten.

Unter den importierten Gebrauchtwagen:

MERCEDES-BENZ – 46 Einheiten;

VDL – 34 Einheiten;

VAN HOOL – 15 Einheiten.

Seit Anfang des Jahres wurden 2421 Busse in die ukrainische Busflotte aufgenommen (+27% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2024). Davon: neu – 1203 Einheiten (+9%); gebraucht – 1218 Einheiten (+50%).

Zur Wiederholung:

Kiew hat weitere 20 neue Busse von dem türkischen Unternehmen Anadolu Isuzu erhalten, die bereits auf den Routen der Hauptstadt eingesetzt werden.