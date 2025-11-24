Es ist bekannt geworden, welche Autos unter den "frischen" Importen in der Ukraine führend sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Elektroautos haben sich an die Spitze des Segments gesetzt – auf sie entfielen 57 Prozent aller importierten Autos unter fünf Jahren.

Im Oktober kauften die Ukrainer 9,6 Tausend aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen, die jünger als fünf Jahre waren. Dies berichtete UkrAwtoProm am Montag, den 24. November. Insgesamt wurden in diesem Monat 26,1 Tausend Gebrauchtwagen in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen, wobei 37% dieses Volumens auf junge Autos entfielen.

Elektroautos haben sich zum unangefochtenen Spitzenreiter in diesem Segment entwickelt – sie machten 57% aller importierten Autos unter fünf Jahren aus.

Auf Benziner entfielen 29%, auf Hybride 9%, auf Dieselfahrzeuge 4% und auf Autos mit HBO nur 1%.

Die beliebtesten Gebrauchtwagen unter fünf Jahren im Oktober waren: