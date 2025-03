Die beliebtesten Elektroautos in der Ukraine: welche Regionen sie am häufigsten kaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Februar verzeichnete die Region Lwiw die höchste Zulassungsrate von Elektrofahrzeugen in der Ukraine – 679 Einheiten (95% genutzt).

Dies wurde von UkrAwtoProm gemeldet.

Darüber hinaus wurden 509 Einheiten (69% genutzt) von Elektroautos in Kiew registriert, 380 Einheiten (78% genutzt) in der Region Kiew; 334 Einheiten (79% genutzt) in der Region Dnipro; 260 Einheiten (77% genutzt) in der Region Odessa.

Bei den Neuwagen war das beliebteste Elektrofahrzeug in diesen Märkten, mit Ausnahme der Region Dnipro, der BYD Song Plus EV. In der Region Dnipropetrowska oblast wurde der VOLKSWAGEN ID.Unyx am häufigsten gewählt.

Im Segment der aus dem Ausland importierten Gebrauchtwagen:

- TESLA Model Y – in der Region Lwiw und in Kyjiw.

- TESLA Model 3 – in der Region Kiew und in der Dnipropetrowska oblast.

- NISSAN Leaf – in der Region Odessa.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Im Februar 2025 wurden 4.488 batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) in die ukrainische Fahrzeugflotte aufgenommen. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen stieg im Vergleich zum Februar letzten Jahres um 14% und im Vergleich zum Januar 2025 um 23%.