Die Nachfrage nach Gebrauchtwagen in der Ukraine ist um 60 Prozent gestiegen

Das Durchschnittsalter der Gebrauchtwagen, die im November ukrainische Kennzeichen erhielten, beträgt acht Jahre. Der Volkswagen Golf bleibt der Spitzenreiter.

Im November kauften die Ukrainer 23,5 Tausend Gebrauchtwagen aus dem Ausland, das sind 60% mehr als im letzten Jahr. Der Volkswagen Golf blieb das beliebteste Modell. Dies berichtet UkrAwtoProm am Dienstag, den 9. Dezember.

Im Vergleich zum Vormonat ist die Nachfrage um 10% zurückgegangen.

Der größte Anteil in diesem Segment des Automarktes gehörte dabei den Benzinern – 43%.

Es folgen Elektroautos – 32%, Dieselautos – 17%, Hybride – 5% und Autos mit SBB – 3%.

Das Durchschnittsalter der Gebrauchtwagen liegt bei acht Jahren.

Der Volkswagen Golf bleibt der Spitzenreiter unter den importierten Gebrauchtwagen.

Zu den Top 10 der beliebtesten Modelle des Monats gehören:

VOLKSWAGEN Golf – 1.035 Einheiten; TESLA Model Y – 931 Einheiten; TESLA Model 3 – 862 Einheiten; VOLKSWAGEN Tiguan – 677 Einheiten; NISSAN Leaf – 647 Einheiten.; RENAULT Megane – 609 Einheiten; SKODA Octavia – 594 Einheiten; AUDI Q5 – 587 Einheiten; NISSAN Rogue – 581 Einheiten; KIA Niro – 490 Einheiten. Insgesamt haben die Ukrainer seit Anfang des Jahres 231,4 Tausend importierte Autos mit einer Kilometerleistung gekauft, das sind 12% mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass im Oktober 2025 23,7 Tausend aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen zur Erstzulassung in der Ukraine eingereicht wurden, das sind 11,3% weniger als im September 2025, aber 57,4% mehr als im Oktober 2024.