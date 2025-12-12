Die Russen haben die Ukraine mit 80 UAVs angegriffen: 64 Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russland hat die Ukraine nachts mit 80 Drohnen angegriffen. Die Luftverteidigungskräfte haben 64 von ihnen abgeschossen. Der Angriff geht weiter, mit Treffern.

Seit dem Abend des 11. Dezember haben die russischen Angreifer die Ukraine mit 80 Schahed-, Gerbera- und anderen Arten von Angriffsdrohnen angegriffen. 64 Drohnen wurden neutralisiert, aber es gibt auch Treffer.

Die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in den sozialen Medien

Ukrainische Luftwaffe: „Ab 9:00 Uhr hat die Luftabwehr 64 feindliche Schahed, Gerbera und andere Drohnentypen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/unterdrückt. Wir haben 12 Kampfdrohnen an 8 Orten sowie den Absturz von abgeschossenen Drohnen (Wrackteile) an 3 Orten registriert.“

Die Invasoren starteten die Drohnen aus den Richtungen der russischen Städte Brjansk, Orel, Kursk, Primorsko-Achtarsk, Millerowo sowie von Kap Chauda und Gwardejskoje auf der vorübergehend besetzten Krim.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei etwa 50 der Drohnen um Kampfdrohnen vom Typ Schahed handelte.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Seit 9:20 Uhr dauert der russische Angriff an. Es befinden sich mehrere feindliche Drohnen im ukrainischen Luftraum.