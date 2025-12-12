Das Präsidialamt hat die Verschärfung der europäischen Sanktionen gegen Russlands Schattenflotte diskutiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Donnerstag, den 11. Dezember, traf sich der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes Ihor Zhovkva mit Vertretern der nordisch-baltischen Acht. Die Parteien besprachen die militärische und politische Unterstützung für die Ukraine, die Koordinierung von Maßnahmen zur Erreichung eines gerechten Friedens und Sanktionen gegen Russland.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Website des Präsidenten der Ukraine.

„Ihor Zhovkva traf sich mit den Leitern der Osteuropa-Abteilungen der Außenministerien der nordisch-baltischen Länder, die für die Gestaltung der Politik gegenüber der Ukraine verantwortlich sind“, heißt es in der Erklärung.